Hochinfektiöse Masern breiten sich weiter rasant aus

Nach Dutzenden Masernfällen in bereits sechs Bundesländern wurde am Samstag auch ein bestätigter Fall aus Vorarlberg bekannt. Die Dynamik der hochansteckenden Viruserkrankung ist bedrohlich. Bereits 100 Masern-Verdachtsfälle wurden heuer gemeldet, bis Freitag sind 55 davon bestätigt worden. Zum Vergleich: 2023 gab es insgesamt österreichweit 186 bestätigte Fälle .

Viele Fälle in Wien

Österreichweit sind die Bundesländer Wien mit 24 und Tirol mit 23 bestätigten Fällen besonders betroffen. Niederösterreich folgt mit neun vor dem Burgenland mit sechs Fällen. In Wien wurden allein in der Vorwoche elf Infektionen gemeldet. An die Leitungen von Schulen und Kindergärten gingen laut ORF Wien Warnschreiben, in denen aufgefordert wurde, dem Personal und den Eltern die Infektionslage bewusst zu machen und dringend an den Impfschutz zu erinnern.