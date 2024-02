Masernausbruch: Weitere Fälle im Burgenland und in Tirol gemeldet

Mögliche Kontaktpersonen würden aktuell ermittelt und kontaktiert. Die niedergelassene Ärzteschaft sei außerdem sensibilisiert worden.

Erst Mitte der Woche informierte die Behörde über drei bestätigte Masernfälle im Bezirk Kufstein. Betroffen war je eine Person in Söll, in der Bezirkshauptstadt Kufstein, sowie in Wörgl, konkret in einer dortigen Flüchtlingsunterkunft. Das Land betonte, dass Impfen den wirksamsten Schutz gegen Masern, die nur mehr sehr selten auftreten, biete. Zweifach geimpfte Personen gelten als immun.