Masernausbruch: Infizierte in Krankenhaus und Zügen unterwegs

Contact-Tracing: Es ist eines jener Schlagworte, das spätestens seit der Corona-Pandemie in den allgemeinen Wortschatz eingegangen ist. Nun rollt dieses wegen einer anderen Virus-Erkrankung in Tirol an. Und zwar wegen eines Masernausbruchs im Tiroler Bezirk Kufstein.

Dort sind zunächst am Mittwoch zwei voneinander unabhängige Fälle - zwei Erwachsene hatten sich infiziert - registriert worden, später kam noch ein dritter hinzu. Und zwar bei einer in einer Gemeinschaftseinrichtung (Flüchtlingsunterkunft) lebende Person.