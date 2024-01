Masernausbruch: Zwei unabhängig voneinander aufgetretene Fälle

Nach aktuellem Kenntnisstand der Landessanitätsdirektion gibt es zwei bestätigte Masernfälle im Bezirk Kufstein. Die beiden diese Woche bekanntgewordenen Fälle stehen nach derzeit der Behörde vorliegenden Informationen in keinem Zusammenhang. Betroffen ist eine Person in Söll sowie eine Person in Kufstein, heißt es in einer Aussendung des Landes. In beiden Fällen soll es sich um Erwachsene handeln.

Beide befanden sich in ärztlicher Behandlung und gelten zwischenzeitlich nicht mehr als ansteckend. „Es wurden umgehend alle Vorkehrungen getroffen und notwendige Abklärungsmaßnahmen eingeleitet. Die Amtsärztinnen und Amtsärzte erheben derzeit die potentiellen Kontaktpersonen", erklärt Gesundheitsdirektorin Theresa Geley.