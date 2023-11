Vorarlberg: Neuer Masernfall von Behörden bestätigt

Nach der vor wenigen Tagen bestätigten Masernerkrankung eines Kleinkindes im Bezirk Dornbirn ist nun auch ein Elternteil des Kindes an dem Virus erkrankt. Die zuständige Bezirkshauptmannschaft habe bereits alle notwendigen Schritte veranlasst, informierte Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) in einer Aussendung. Die Familie wurde bereits Mitte November per Bescheid abgesondert.

Das erkrankte Kind war nicht geimpft und hatte sich Anfang November mit seiner Familie im Ausland aufgehalten.

Einige Familienmitglieder sind geimpft

Tage darauf zeigte es erste Symptome, später auch den typischen Hautausschlag. Das Kleinkind besucht noch keine Bildungseinrichtung. Eines der zwei weiteren Kinder der Familie war laut Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher geimpft, ebenso ein Elternteil.