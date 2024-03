Immer mehr Masernfälle: Wann sollen Erwachsene Impfungen nachholen?

Die Masern zählen zu den ansteckendsten Infektionen: Laut Robert-Koch-Institut (RK) steckt eine Person mit Masern in einer ungeschützten Bevölkerungsgruppe bis zu 18 weitere Personen an.

15.500 Kinder in Österreich haben 2022 gar keine Impfung gegen Masern erhalten – zwei Schutzimpfungen sind ab dem vollendeten neunten Lebensmonat aber empfohlen.

Vielen Komplikationen

Bei einer Infektion kommt es bei einer bzw. einem von fünf Erkrankten zu einem schweren Krankheitsverlauf mit Komplikationen wie schwerer Bronchitis, Mittelohr- oder Lungenentzündung. Bei etwa einem von 1.000 Erkrankten tritt eine lebensbedrohliche Gehirnentzündung auf. Als Spätfolge einer Masernvirus-Infektion kann die immer tödlich verlaufende subakut sklerosierende Panenzephalitis (SSPE) auftreten, die zu einer unumkehrbaren Schädigung des Gehirns führt. „Eines von 600 Kindern, die im ersten Lebensjahr an Masern erkranken, ist davon betroffen. In den vergangenen 20 Jahren gab es knapp unter 20 SSPE-Fälle in Österreich.“