Keuchhusten bei Kindern: Können Eltern die Krankheit erkennen?

Denn in dieser "Erkältungsphase" ist die Ansteckungsgefahr besonders groß . "Die einzigen Hinweis e, die wir in dieser Anfangsphase auf Keuchhusten haben, sind zwei Dinge : Das Kind ist ungeimpft und es hatte Kontakt zu einer Person , die akut viel und heftig hustet ." Bei einem Verdacht auf Keuchhusten kann mittels Bluttest oder Schleimhautabstrich ein Nachweis der Erreger durchgeführt werden.

Babys können erst ab dem vollendeten 2. Lebensmonat und dann im 5. sowie im 11./12. Monat im Rahmen der 6-fach Impfung geimpft werden. "Aufgrund des häufigen Vorkommens von Keuchhusten und des schweren Verlaufs im Säuglingsalter sollte mit der Impfserie so früh wie möglich begonnen werden, das heißt unmittelbar mit Vollendung des 2. Lebensmonats", so der Österreichische Impfplan. "Ein ausreichender Impfschutz besteht erst nach der zweiten Teilimpfung'", sagt Voitl: "Es gibt also ein Zeitfenster von zirka fünf Monaten, in dem die Säuglinge ungeschützt sind."

Impfung für jede Schwangere

Allerdings gibt es eine Möglichkeit, diesen fehlenden Impfschutz auszugleichen: Und zwar durch eine Auffrischungsimpfung von Schwangeren im dritten Drittel der Schwangerschaft (27.-36. Schwangerschaftswoche), unabhängig vom Abstand zur letzten Impfung gegen Pertussis, wie es im Impfplan heißt. Voitl: "Die Impfung ist für Schwangere sehr gut verträglich, da muss man sich keine Sorgen machen. Und jede Schwangere sollte geimpft werden, ganz egal, wann ihre letzte Impfung vor der Schwangerschaft war." Durch diese Impfung in der Schwangerschaft werden schützende Antikörper auf die Säuglinge übertragen - ein sogenannter "Nestschutz": "Damit kann diese kritische Phase der Schutzlosigkeit von Säuglingen in den ersten Lebensmonaten überbrückt werden."

Im Schulalter wird die Kombinationsimpfung Diphtherie, Tetanus, Pertussis und Polio im 7.-9. Lebensjahr wiederholt. "Bevorzugt soll die Auffrischungsimpfung mit Schuleintritt erfolgen, da es ab dem Alter von 6 Jahren zu einem deutlichen Abfall der Antikörperspiegel („waning“) und steigenden Infektionsraten kommt", heißt es im Impfplan, danach alle 10 Jahre bzw. alle 5 Jahre ab dem vollendeten 60. Lebensjahr.