Ärztekammer appelliert: Impfung gegen Keuchhusten sollte gratis sein

„Mein Mitgefühl gilt der Familie des erst wenige Wochen alten Babys, das in Graz an Keuchhusten verstorben ist“, zeigt sich Naghme Kamaleyan-Schmied, stellvertretende Obfrau der Bundeskurie niedergelassene Ärzte der Österreichischen Ärztekammer und selbst Mutter, zutiefst betroffen über die traurige Nachricht. Pertussis, auch Keuchhusten genannt, ist eine hochansteckende Infektionserkrankung der Atemwege und in Österreich meldepflichtig. Von schweren Verläufen sind vor allem Säuglinge und Kleinkinder sowie ältere Menschen betroffen. Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) treten die meisten Todesfälle im ersten Lebensjahr auf.