Männer haben höheres Sterberisiko bei zahlreichen Krankheiten

Die Sterblichkeit ist in Österreich für beide Geschlechter in den vergangenen zehn Jahren kontinuierlich gesunken, bei den Männern etwas stärker als bei Frauen (-12,1 Prozent bzw. -8,9 Prozent). Männer hatten allerdings nach wie vor eine um 4,6 Jahre niedrigere Lebenserwartung als Frauen und zeigten in zahlreichen Krankheitsgruppen eine deutlich erhöhte Sterblichkeit, berichtete Statistik Austria.

2017 lag die Lebenserwartung für Männer bei 79,3 Jahren und für Frauen bei 83,9 Jahren, geht aus den am Dienstag veröffentlichten Zahlen hervor. 2017 verstarben sowohl Männer als auch Frauen am häufigsten an Krankheiten, die im Alter vermehrt auftreten. Mehr als die Hälfte der 83.270 im vergangenen Jahr verstorbenen Personen war über 80 Jahre alt.