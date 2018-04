Männer & psychische Erkrankungen: Untersetzer greifen Tabu auf

"Diese Bier-Untersetzer sind SO notwendig", schrieb Adam O'Malley am 23. April auf Twitter. Damit meinte er beschriftete Untersetzer, die sich gegen das Tabu rund um psychische Erkrankungen bei Männern richten. "Suizid ist die Haupt-Todesursache bei Männern unter 49, es sterben drei Mal so viele britische Männer wie Frauen daran", postete O'Malley weiter. Es sei daher Zeit, über die psychische Gesundheit von Männern zu sprechen.