Bis zu 30 Prozent der Bevölkerung sind von einer psychischen Erkrankung betroffen. 900.000 Österreicher nehmen jährlich wegen psychischer Erkrankungen Leistungen der Krankenversicherungen in Anspruch. Doch wie geht man in einer Beziehung mit den seelischen Problemen des Partners um? Quinn Gee, Psychotherapeutin aus Washington, D.C., veröffentlichte kürzlich eine Reihe von Tweets, in denen sie diesbezüglich Ratschläge gibt.

So empfiehlt sie unter anderem, sich über die Erkrankung des Partners zu informieren und sich mit den möglichen Symptomen vertraut zu machen:

So, I'd like to talk about being in a relationship with a partner that has mental illness. This is applicable for both persons in rlshp — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Note: This is a thread presuming that you are in an established rlshp and your partner has disclosed their MI to you willingly. — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

You dont want your partner to feel like they have to educate u about their MI, so learn on ur own and them talk to them about what u learned — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Auf die individuelle Gefühltslage des Betroffenen einzugehen, sei ebenfalls wichtig:

It's then important for you all to talk about what THEIR MI looks like, as it may present differently in everyone. — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

So learn THEIR symptoms, triggers, needs, and what to do in emergencies, like suicidal behaviors, self harming, raging, or psychosis — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Geht es darum Hilfe anzubieten, sollte man dem Partner in erster Linie versichern, dass man für ihn oder sie da sei und sich auch konkret nach den benötigten Ressourcen erkundigen und möglichst offen auf den anderen zugehen:

At this time, if they take meds, you ASK them what needs/support they have around that from you. So if they need accountability/support etc — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

It is crucial that you ASK every step of the way. Never assume a role, and never assume that they don't need help — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

If possible, create a written plan so that you both agree on rules, boundaries, how to de-escalate, triggers, etc. Even a NO HARM contract — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Sind beide Partner von einer psychischen Erkrankung betroffen, rät Gee sich darüber auszutauschen, auch eine Paartherapie könne helfen:

Persons in place in case one or both of you are overwhelmed with each other's MI symptoms. EX: if you both have depression, talking about — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Suicidal thoughts may be triggering for each other, so when one of you have those thoughts maybe talk to another friend/therapist instead — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

That is why knowing each other's triggers and boundaries are crucial. Know what your partner's baseline is so that you don't overreact — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

And finally, do not neglect your own mental health needs/treatment for the sake of your partner's. That will do more harm to you both — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Zum Schluss weist sie darauf hin, dass man nie aus den Augen verlieren dürfe, dass eine stabile, glückliche Beziehung trotz einer psychischen Erkrankung immer möglich sei:

You're not alone. You don't have to do this alone. <3 You can have a healthy relationship while battling mental illness. — Memphissippian (@CuntryCounselor) 16. Juni 2017

Tatsächlich ist man als Betroffener nicht allein. Wie bereits eingangs erwähnt leiden bis zu 30 Prozent der Bevölkerung an einer psychischen Erkrankung - diese haben viele Facetten. Von Angststörungen über Depressionen bis hin zu Zwängen machen sie Betroffenen das Leben schwer. Die häufigste psychische Erkrankung ist die Depression. Weltweit sind laut WHO 300 Millionen Menschen betroffen (mehr zum Thema lesen Sie hier).

Benötigen Sie Hilfe? Hier finden Sie Online - und Offlineberatung: Verein Kriseninterventionszentrum