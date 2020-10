Lungenspezialisten befinden: Mund-Nasen-Schutz gefährdet Atmung nicht

Wenn es um die Kritik am Mund-Nasen-Schutz geht, sind Befürchtungen – und teils dubiose Gerüchte – rund um die Luftzufuhr nicht weit.

Eine neue Studie schafft nun zumindest teilweise Klarheit: Wie wirken OP-Masken auf die Atmung? Bekommt der Träger weiterhin ausreichend Sauerstoff? Und staut sich tatsächlich Kohlendioxid unter der Maske?

Ein Expertenteam um den Lungenfacharzt Michael Campos von der University of Miami in Florida hat dazu eine kleine Studie durchgeführt und diese vergangene Woche in den Annals of the American Thoracic Society veröffentlicht.

Sauerstoffspiegel untersucht

Analysiert wurden potenzielle Änderungen des Sauerstoff- oder Kohlendioxidspiegels bei gesunden Personen und bei Personen mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) – und zwar vor und während des Tragens von Operationsmasken. FFP-Masken der Schutzstufen 2 und 3 sowie selbst genähte Stoffmasken hat das Ärzteteam nicht unter die Lupe genommen.

Dazu bat man 15 männliche Veteranen mit schwerer COPD mit einer Lungenfunktion unter 50 Prozent und 15 gesunde Teilnehmer zum Tragetest. COPD ist eine schwere, chronische Lungenkrankheit, die durch Husten und Atemnot charakterisiert ist. Alle Teilnehmer trugen 30 Minuten lang Masken und wurden angewiesen, sechs Minuten lang zu spazieren, während sie diese trugen. Mittels Blutuntersuchung konnte man feststellen, dass es keinerlei Unterschiede in den Sauerstoff- oder Kohlendioxidwerten gab.

"Die Daten zeigen, dass der Gasaustausch durch die Verwendung einer chirurgischen Maske selbst bei Patienten mit schwerer Lungenfunktionsstörung nicht signifikant beeinflusst wird", kommentiert Campos die Studie. Er betont, dass das Tragen einer Maske zur Verhinderung einer Coronavirus-Infektion insbesondere für Menschen mit Lungenerkrankungen, neben sozialer Distanz und Handwäsche von entscheidender Bedeutung sei. "Es ist wichtig, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass das unangenehme Tragegefühl nicht zu unbegründeten Sicherheitsbedenken führen sollte", schreiben die Autoren zudem.