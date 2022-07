Ländervergleich: Wo die Impfskepsis am größten ist

Veröffentlicht wurde jetzt auch der Ländervergleich, der deutliche Unterschiede der Impfskepsis zwischen den Nationen zeigt. Am größten ist die Impfzögerlichkeit demnach in Russland (48,4 %), Nigeria (43%) und Polen (41%).

Am geringsten ist sie in China (2,4%), Brasilien (9,8%) und Peru (12,7%) ausgeprägt.

23 Länder im Vergleich

Russland 48,4 Nigeria 43 Polen 40,7 Südafrika 39,3 Frankreich 36,5 USA 33,4 Ghana 32,7 Deutschland 26,3 Türkei 26 Kenia 24,8 Schweden 22,8 Indien 22 Ecuador 21 Kanada 20,8 Italien 20,4 UK 18,8 Mexiko 18,8 Südkorea 17,7 Singapur 17,6 Spanien 13,7 Peru 12,7 Brasilien 9,8 China 2,4 Gesamt Schnitt 24,8

Bedenken bezüglich Sicherheit

Laut Studie wurde die Akzeptanz der Impfstoffe vor allem durch Bedenken hinsichtlich der Sicherheit und Wirksamkeit sowie dem Misstrauen gegenüber der Wissenschaft hinter der Impfstoffentwicklung beeinflusst. Weitere Faktoren, die im Zusammenhang mit Impfzögerlichkeit standen waren persönliche Erfahrungen, etwa die Erkrankung oder der Verlust eines Familienmitglieds, und demografische Merkmale.

Die Forscher stellten fest, dass die Impfzögerlichkeit nicht signifikant mit der aktuellen Covid-Fallzahl und Sterblichkeit eines Landes zusammenhing. „Um die Impfraten weltweit zu verbessern, verlangen einige Länder derzeit möglicherweise, dass Menschen einen Impfnachweis vorlegen müssen, um an Aktivitäten und Veranstaltungen in Gebäuden, an der Arbeit oder in der Schule teilnehmen zu können“, sagt Studienautor Jeffrey Lazarus. „Unsere Ergebnisse fanden eine starke Unterstützung unter den Teilnehmern für Anforderungen, die sich an internationale Reisende richten, während die Unterstützung unter den Teilnehmern für Anforderungen für Schulkinder am schwächsten war.“

Die Studie wurde im Fachjournal Nature Communications veröffentlicht und kann hier nachgelesen werden.