Labor-Baby ohne Mutter: Wie umstrittene Forschung Fortpflanzung neu definiert

Hayashi zufolge öffnen seine Experimente der Reproduktionsmedizin neue TĂŒren. Zwar sei das angewandte Verfahren nicht annĂ€hernd ausgereift genug, um es fĂŒr die humane Fortpflanzung nutzbar zu machen. Binnen zehn Jahren könne die Technik aber theoretisch fit fĂŒr den Menschen gemacht werden.

Dieses Szenario hĂ€lt Reproduktionsmediziner Andreas Obruca, Leiter des Kinderwunschzentrums an der Wien, fĂŒr unrealistisch. „Ich bin seit 30 Jahren in der Reproduktionsmedizin tĂ€tig und ich garantiere, dass es nicht so sein wird. Nach Dolly (Anm. Klonschaf) hat es geheißen: ‚Der Mensch wird jetzt geklont.‘ Heute denkt niemand mehr daran“, sagt er und betont: „Und das ist gut so.“ Obruca spielt auf medizin-ethische Bedenken an, die derart experimentelle Verfahren aufwerfen. „Wir wissen nicht, was es fĂŒr Folgen hat, wenn wir die Genetik einer Zelle umprogrammieren.“ Etwaige Zelldefekte könnten zu massiven Komplikationen fĂŒhren. „Im humanen Bereich mĂŒsste zu 100 Prozent klar sein, dass keinerlei Risiken bestehen.“

GenverÀnderte Babys

Zuletzt sorgte 2018 die Geburt der ersten genverĂ€nderten Babys – ihr Erbgut soll mittels Genschere verĂ€ndert und gegen HIV resistent gemacht worden sein – in China fĂŒr Empörung: Die internationale Wissenschaftsgemeinschaft sah darin eine massive GrenzĂŒberschreitung mit nicht abschĂ€tzbaren Langzeitfolgen.

Methoden wie jene von Katsuhiko Hayashi wĂ€ren potenziell fĂŒr gleichgeschlechtliche Paare interessant – zwei MĂ€nner könnten so ein leibliches Kind bekommen. In Analogie zu Hayashis MĂ€usen einen Menschen zu erschaffen, sei laut Obruca aber „nicht erstrebenswert“. Wertvoll seien solche Forschungen dennoch: „Wir bekommen ein immer besseres Bild davon, wie die Reproduktion genau funktioniert.“ Denkbar sei, das Wissen bei der Therapie von Eierstockerkrankungen einzusetzen, „oder um zu verstehen, wie sie ĂŒberhaupt entstehen“.