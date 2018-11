Genveränderte Zwillinge in China: Der Schritt zum Designer-Baby

Der Eingriff in die Keimbahnen, also den Embryo selbst, ist hingegen in Österreich verboten und laut Hengstschläger abzulehnen. "Der Embryo vererbt diese genetische Veränderung auch an die nächste und übernächste Generation und so weiter. Dafür ist die Technik nicht sicher genug. Welche Folgen das für die Menschen hat, kann man heute noch nicht abschätzen." Eine Vererbung genetischer Veränderungen könne nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Hinzu kommen erste Hinweise von schwedischen Wissenschaftlern, dass dort, wo die Gen-Schere zum Einsatz kam, ein erhöhtes Krebsrisiko besteht. Auch Fehlentwicklungen und Krankheiten aufgrund des Eingriffs wären denkbar. Die Methode wurde jedoch bisher zu wenig eingesetzt, um langfristige Folgenabschätzungen vornehmen zu können.