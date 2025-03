Neuer Hoffnungsträger: Mann überlebt 100 Tage mit Kunstherz aus Titan

Medienberichten zufolge ist er der erste Patient, der ein Krankenhaus mit einem vollständigen Kunstherz-Implantat verlassen hat. Konkret handelt es sich um eine rotierende Blutpumpe, die mithilfe der Magnetschwebetechnik den natürlichen Blutfluss eines gesunden Herzens nachbildet . Der Patient ist laut Medienberichten in seinen Vierzigern und hatte sich freiwillig für die klinische Studie gemeldet. Zuvor war das Implantat bereits fünf anderen Herzpatienten in den USA eingesetzt worden.

Kardiologe Chris Hayward , ebenfalls mit dem Fall vertraut, sieht in dem Implantat einen Meilenstein in der Transplantationsmedizin: Das künstliche Herz "läutet eine völlig neue Ära der Herztransplantation ein, sowohl in Australien als auch international". Hayward geht davon aus, dass das Kunstherz noch innerhalb des nächsten Jahrzehnts zur Alternative für Patienten werden wird, die nicht auf ein Spenderherz warten können oder für die keines verfügbar ist.

Der australische Patient erhielt das Kunstherz in einer sechsstündigen OP im November, im Februar verließ er damit das Krankenhaus. Kurze Zeit später erhielt er ein Spenderherz. "Wir haben jahrelang auf diesen Moment hingearbeitet und sind sehr stolz, dass wir das erste Team in Australien waren, das dieses Verfahren durchgeführt hat", wird Transplantationschirurg Paul Jansz , der die Operation durchführte, im Guardian zitiert.

David Colquhoun von der University of Queensland und Vorstandsmitglied der australischen Heart Foundation, der nicht an der Studie beteiligt war, bezeichnete den Erfolg als "großen technologischen Fortschritt für Kunstherzen – Brückenherzen – vor der Transplantation".

Globalen Organmangel ausgleichen

Tatsächlich befindet sich das Implantat derzeit noch in einem frühen Stadium der klinischen Prüfung. Entwickelt wurde es für Patientinnen und Patienten mit einer schweren Form der Herzinsuffizienz, meist als Folge eines Herzinfarkts oder einer anderen Herzerkrankung, oder auch anderer herzschädigender Krankheiten wie etwa Diabetes.

Menschliche Spenderorgane sind weltweit Mangelware. Auch in Österreich gibt es ein Spenderraten-Problem. Und das obwohl hierzulande jeder automatisch Organspender ist, sofern dem nicht zu Lebzeiten widersprochen wird. Ein Grund dafür sei der Personalmangel, erklärte Stefan Schneeberger, Leiter der Transplantationschirurgie an der Medizinischen Universität Innsbruck, vor einigen Monaten im KURIER-Interview. "Einen Spender zu melden, die Abklärung mit den Angehörigen zu machen und so weiter, ist eine zeitintensive Sache. Da und dort wird aus Zeitnot darauf verzichtet." Zum anderen gebe es wenig Bewusstsein in der Bevölkerung, dass jeder Organspender ist.

Die australische Regierung setzt jedenfalls große Hoffnungen in das von Bivacor entwickelte Implantat. Für die Entwicklung wurden umgerechnet rund 45 Millionen Euro an öffentlichen Geldern zur Verfügung gestellt.

Derzeit ist das Kunstherz noch nicht dafür gedacht, lebenslang im Körper eines Patienten zu verbleiben. Es verschafft Betroffenen und behandelnden Ärzten vielmehr Zeit, bis ein echtes Spenderherz verfügbar ist. Langfristig strebt Bivacor jedoch an, dass Implantatempfänger mit dem Gerät leben können, ohne eine Herztransplantation zu benötigen.