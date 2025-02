Herzschwäche-Patient: "Angefangen hat alles mit einer Bronchitis"

Eine Herzinsuffizienz äußert sich durch verschiedene Anzeichen und Beschwerden, die davon abhängen, wie weit die Erkrankung fortgeschritten ist. Allgemeinsymptome sind Leistungsabfall, vor allem kann Kurzatmigkeit bei körperlicher Aktivität auftreten. Die Ausprägung dieser Kurzatmigkeit, ob sie bei starker Anstrengung, bei leichter Anstrengung oder in Ruhe auftritt, wird zum Abschätzen des Schweregrades herangezogen. Die Atemnot kann in schweren Fällen sogar im Liegen und im Schlaf auftreten.

So auch Stefan S., der aufgrund einer diagnostizierten Herzschwäche bei seiner Mutter "bereits damit gerechnet" hatte. Die Diagnose war für ihn dennoch ein Schock. Zu den emotionalen Strapazen gesellen sich inzwischen finanzielle Sorgen: "Ich bin im Krankenstand, mein Arbeitgeber ist sehr verständnisvoll, aber es ist offen, ob ich jemals wieder Autofahren darf", umreißt der Berufskraftfahrer aus Trausdorf an der Wulka seine Situation. Für den Moment wurde ihm von den Ärzten striktes Autoverbot auferlegt. Auch Radfahren ist tabu. Zu hoch ist das Unfall- und Verletzungsrisiko .

Auch Stefan S. hat die jüngsten Meldungen zum Forschungsfortschritt verfolgt: "Das dauert wohl noch ein paar Jährchen, bis das routinemäßig zu uns Patienten kommt." Er versuche unterdessen, "so gut wie möglich weiterzuleben". Er erlebe sich "aber als eingeschränkt, weil ich nur gemütliche Spaziergänge machen und nichts Schweres heben darf – sobald ich mich zu sehr anstrenge, kommt der Druck in der Brust", erzählt der handwerklich interessierte Burgenländer. "Ich bin keiner, der gerne herumsitzt. Die Umstellung war krass."

Über eine neue Hoffnung für Betroffene wurde kürzlich medial groß berichtet: ein "Herzpflaster" aus Stammzellen . Das Implantat steigerte in Studien an rund 20 Menschen die Pumpleistung des Herzens. "Insgesamt sind die Beobachtungen sehr spannend", betont Pavo, die die Forschungen zu besagter Therapie bereits seit Jahren verfolgt. Durchschlagende Erfolge seien bisher ausgeblieben. Offen seien Fragen rund um potenzielle Nebenwirkungen wie unerwünschte Immunreaktionen oder Tumorbildungen. "Attraktiv daran ist, dass es die Möglichkeit bieten könnte, beschädigtes Herzmuskelgewebe zu ersetzen, während andere Therapien lediglich das beschädigte System stabilisieren." Bis zum breiten Einsatz sei es noch ein langer Weg.

Psyche als verkannter Einflussfaktor

Immer wieder fordern Fachleute, mehr Fokus auf seelische Leiden als Folge und Verstärker der Herzschwäche zu legen. Psychosoziale Risikofaktoren würden häufig nicht ausreichend bei der Behandlung berücksichtigt. "Der Zusammenhang zwischen Herzinsuffizienz und psychischen Belastungen wird in der klinischen Praxis oft unterschätzt, obwohl zahlreiche Studien zeigen, dass seelische Faktoren mit dem Fortschreiten der Erkrankung zusammenhängen", bestätigt Pavo. In vielen Kliniken gebe es keine standardisierte psychische Betreuung für Herzpatienten. "Es gibt hier noch erheblichen Verbesserungsbedarf."

Aufgefangen wird Stefan S. von seinem Umfeld. "Allen voran meine Töchter, meine Partnerin, meine Eltern und die Nachbarn helfen, wo sie können. Mein Umfeld ist ein Lottosechser." Manchmal denkt er daran, was passiert wäre, wenn er nicht rasch medizinische Hilfe bekommen hätte: "Wenn ich länger gewartet hätte, wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben." Einer möglichen OP blickt er hoffnungsvoll entgegen: "Ich hoffe natürlich, dass ich danach wieder so gut wie möglich alles machen kann – so wie früher wird es nie mehr werden."