Niere oder Herz vom Schwein: Wie weit die Forschung ist

Der 62-jährige Patient in Massachusetts ist von einem Nierenversagen betroffen und litt seit vielen Jahren an Typ-2-Diabetes und Bluthochdruck. 2018 hatte er bereits eine menschliche Niere erhalten, die aber im vergangenen Jahr versagte – der Patient musste wieder an die Dialyse. Mittlerweile produziert seine neue Niere Urin und er benötigt keine künstliche Blutreinigung mehr. Er geht in den Gängen des Spitals bereits auf und ab und könnte bald entlassen werden.

„Der wahre Held ist heute der Patient“, sagte Joren Madsen, der Direktor des MGH-Transplantationszentrums. Ohne seine Bereitschaft, sich auf eine Reise in medizinisches Neuland zu begeben, wäre die Operation nicht möglich gewesen.