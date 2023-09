Zum zweiten Mal weltweit: Mann in den USA erhielt ein Schweineherz

Ein 58-jÀhriger Mann bekam als erst zweiter Patient weltweit in den USA ein genetisch verÀndertes Schweineherz eingesetzt. Der zweifache Vater Lawrence Faucette litt unter eine lebensbedrohenden Herzkrankheit. Er erhole sich nach der Operation gut, atme selbststÀndig und kommuniziere mit Familie und Freunden. Das Herz funktioniere derzeit gut, ohne an Maschinen angeschlossen zu sein, teilte die Uniklinik in Baltimore im US-Bundesstaat Maryland mit.

Der Patient war aufgrund seiner Vorerkrankungen nicht fĂŒr ein menschliches Spenderherz in Frage gekommen. In einem Video der Klinik sagte Faucette nach der Operation: "Ich kann mehr qualitative Zeit mit meiner Familie verbringen. Niemand weiß, wie es sein wird, aber jetzt habe ich Hoffnung und ich habe eine Chance." Seine Frau Ann ergĂ€nzt: "Wir haben keine Erwartungen außer, dass wir auf mehr gemeinsame Zeit hoffen. Das kann so simpel sein wie das Sitzen auf einer Bank oder einen Kaffee zusammen zu trinken."