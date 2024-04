40 Jahre Herztransplantation in Wien: "Für mich hat ein neues Leben begonnen"

Erst kurz davor, am 11. Oktober 1983, war es einem Team rund um die Chirurgen Raimund Margreiter und Franz Gschnitzer erstmals gelungen, ein Spenderherz in Österreich zu transplantieren. Die erste Herztransplantation in Wien fand dann am 5. März 1984 unter den Chirurgen Axel Laczkovics, Ernst Wolner und Hermann Kassal statt. "Heute ist Wien weltweit eines der größten Zentren für Herztransplantationen mit rund 50 Transplantationen pro Jahr – die letzte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch", sagte Daniel Zimpfer , Leiter der Uniklinik für Herzchirurgie von MedUni Wien und AKH Wien bei einer Pressekonferenz am Mittwoch.

Abstoßung ist heute kaum mehr ein Problem

Das Wiener Zentrum deckt geografisch Wien, Niederösterreich, das nördliche Burgenland sowie weite Teile Oberösterreichs und Kärntens ab. Auch alle Kleinkinder, die ein Spenderherz benötigen, werden in Wien versorgt. "Das Spektrum der Patienten umfasst das ganze Lebensalter. Das jüngste Kind war bei der Operation 14 Tage alt, die Obergrenze liegt bei 70 Jahren – abhängig vom Gesamtzustand des Patienten", so Zimpfer. Die in den ersten Jahren gefürchtete Abstoßungsreaktion des Herzens ist heute kein Problem. "In den 80er-Jahren hatte etwa jeder zweite Patient eine Abstoßung. Heute kommt es nur bei etwa zehn Prozent der Patienten im Lauf des Lebens dazu. Sie ist aber gut behandelbar. Die Auswahl an Medikamenten hat sich stark weiterentwickelt", betonte Andreas Zuckermann, Programmdirektor Herztransplantation an der Uniklinik für Herzchirurgie von MedUni Wien und AKH Wien. Ein Meilenstein war die Entwicklung von Ciclosporin, ein Arzneistoff aus der Gruppe der Immunsuppressiva – das sind jene Medikamente, die normale Funktionen des Immunsystems unterdrücken und damit die Abstoßung unwahrscheinlicher machen.

Auch hinsichtlich des Transports der Spenderherzen hat sich einiges getan, erzählt Zuckermann. "Anfänglich wurden die Herzen in einfachen Kühlboxen auf Eis und in spezieller Flüssigkeit transportiert. Heute gibt es eigene Geräte, in denen die Temperatur konstant kühl gehalten wird. Ein Spenderherz hält maximal vier Stunden außerhalb des Körpers."