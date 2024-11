Schweineherz bis Supercooling: Was die Transplantationsmedizin revolutioniert

Neue Technologien auf dem Prüfstand

Derzeit werden Spenderorgane meist per Gefrierschnitt getestet. Gewebe wird kurz nach der Entnahme schnell eingefroren und unter einem Mikroskop untersucht. VivaScope 2500 erfasst laut Hersteller Bilder von frischem Gewebe. So sollen typische Artefakte, die bei gefrorenem Gewebe auftreten können, vermieden werden. Was zu einer noch rascheren, zuverlässigeren Bewertung führen soll.

Experte Schneeberger sieht die Technologie zwiegespalten: "Sie ist nicht uninteressant, aber im Moment noch nicht ausreichend in großen Studien geprüft, um sie in der klinischen Routine anwenden zu können." Dass weitere Studien vonnöten sind, bestätigt man auf KURIER-Anfrage auch vonseiten VivaScope. Dass VivaScope 2500, wie es in einer aktuellen Presseaussendung heißt, "Leben retten" könne, sei jedenfalls "in der Form derzeit nicht zutreffend", sagt Schneeberger. Welche Aussagekraft derartige Zelldarstellungen auf den gesamten Transplantationsprozess gesehen haben, sei ungeklärt. Die wachsende Zahl an Untersuchungstechnologien berge grundsätzlich Tücken: "Wir können Tausend Datenpunkte sammeln für ein Organ, aber momentan wissen wir nur bedingt, was das alles genau bedeutet."

Routinemäßig werde aktuell eine biochemische Analyse der Flüssigkeit, mit der das Organ perfundiert, also gespült wird, durchgeführt. "Weiters können wiederholt Gewebeproben entnommen werden, um z. B. bioenergetische Untersuchungen durchzuführen. Diese geben Auskunft über den Organzustand und haben gute Vorhersagekraft in Bezug auf das Transplantationsergebnis." Der nächste logische Schritt sei, Organe zu modifizieren, reparieren und genetisch zu adaptieren: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis das möglich wird", ist Schneeberger überzeugt.

Vonseiten VivaScope wird argumentiert, die Zahl an Transplantationen habe in Österreich in den vergangenen Jahren alarmierend abgenommen. "Es gibt einen beunruhigenden Rückgang an Organspendezahlen", bestätigt Schneeberger. "Die Zahlen für heuer bleiben abzuwarten, aber in einigen Regionen ist die Rate sehr gering. Jeder Rückgang ist besorgniserregend, weil die Organe ohnehin nicht reichen."

Wie stellt sich die Situation für Menschen, die ein Organ benötigen, konkret dar? "In Summe würde ich sagen, dass die Situation im Vergleich zu anderen Ländern gut ist. Gut heißt aber keinesfalls gut genug. Es gibt Patientinnen und Patienten, denen man helfen könnte, wenn genügend Organe zum benötigten Zeitpunkt verfügbar wären."