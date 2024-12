Aus für Ski-Superstar Hirscher: Was im Knie passiert, wenn das Kreuzband reißt

Grundsätzlich zählt der Kreuzbandriss zu den häufigsten Verletzungen im Kniegelenk. Oft passieren Kreuzbandrisse beim Sport, klassischerweise beim Skifahren oder Fußball. "Meist ist es eine Kombination aus einer Drehbewegung des Kniegelenks und einer plötzlichen Veränderung der Bewegungsrichtung oder einem abrupten Abbremsen, das zum Riss des vorderen Kreuzbandes führt", erklärt Albrecht den Verletzungsmechanismus. Auch das hintere Kreuzband könne reißen, "aber das ist viel seltener der Fall".

Neben einem vollständigen Riss kann es zu harmloseren Zerrungen oder einem Teilriss kommen. (Ein)Risse können überall am Kreuzband auftreten: "Nahe am Bandansatz, wo das Kreuzband am Knochen befestigt ist, oder auch in der Mitte", präzisiert der Experte.