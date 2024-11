Skifahren mit künstlichem Gelenk: Was ein Spezialist für Kniechirurgie dazu sagt

Vorläuferin bei der Abfahrt in Beaver Creek am 14.12. Eine Woche später möglicherweise mit einer Wildcard bei den Super-G-Rennen in St. Moritz: Die 82-fache US-Weltcupsiegerin Lindsey Vonn meint es ernst mit ihrem Comeback-Versuch: 2019, nach der WM in Aare mit Bronze in der Abfahrt, musste sie nach vielen Verletzungen ihre Karriere beenden. Im Februar erhielt sie eine Teilprothese, einen Ersatz von Teilen des Kniegelenks durch ein Titanstück. Ist damit ein Comeback möglich? Und wie sieht es mit einem Gelenk bei Hobbysportlern aus? Kniechirurg Christian Gäbler klärt auf.

KURIER: Wie beurteilen Sie die Pläne von Lindsey Vonn, mit einem zum Teil künstlichen Kniegelenk in den Ski-Weltcup zurückzukehren?