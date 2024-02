Häufigste Skiverletzung: Wie man ein ramponiertes Knie optimal versorgt

6.300 Menschen verletzen sich im Schnitt jährlich beim Skifahren am Knie, beim Snowboarden rund 5.700. Jedes Jahr verletzen sich fast 27.000 Skifahrende so schwer, dass sie im Spital behandelt werden müssen. Skiunfälle münden am häufigsten in Knieverletzungen, gefolgt von verwundeten Schultern und Unterschenkeln. Unfallursachen sind Fehleinschätzung, Bodenbeschaffenheit, Ablenkung, Hektik oder auch Fremdverschulden.