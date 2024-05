Der Altersgipfel liegt zwischen 65 und 75 Jahren . "Selten sind Eingriffe vor dem 50. Lebensjahr, kommen aber durchaus auch vor. Ab 50 Jahren nimmt die Häufigkeit der Eingriffe dann kontinuierlich zu, nach dem 75. Lebensjahr geht sie zurück. Wobei wir auch über 80-Jährige und sogar über 90-Jährige mit Endoprothesen versorgen. Selbstverständlich nach einem Schenkelhalsbruch, aber wir führen auch bei ihnen elektive, also zeitlich geplante, Eingriffe durch. Diese sind auch bei sehr alten Menschen absolut sinnvoll", betont Windhager.

In welchem Alter erfolgen die meisten Eingriffe?

Während man bei Totalendoprothesen das Gelenk vollständig austauscht, werden bei Teilendoprothesen nur die abgenutzten Gelenkteile ersetzt. Frei gewählte (elektive) Eingriffe sind es 27.000. "Zum Vergleich: Vor 20 Jahren hatten wir insgesamt etwas über 20.000 Eingriffe, jetzt sind es 40.000. Das liegt an der steigenden Lebenserwartung . Und wir gehen von einem weiteren Anstieg aus."

Wichtig ist zunächst, die Ursachen für Schmerzen im Leisten-, Hüft- und Kniebereich abzuklären. Viele Ursachen haben nichts mit den Gelenken zu tun: Etwa erbliche Vorbelastung, Bewegungsmangel, Überlastungen, Entzündungen und Verletzungen von Muskel- und Sehnenansätzen. Am häufigsten ist aber die Arthrose, ein Abbau von Knorpelsubstanz als Folge von jahrelange Abnutzung und Verschleiß. Wird eine Arthrose diagnostiziert, heißt das noch lange nicht, dass sofort ein Gelenksersatz notwendig ist. Eine Arthrose ist ein langsamer Prozess . Die erste Phase der Schmerzhaftigkeit lässt sich immer mit konservativen Therapien beherrschen, also etwa mit Physiotherapie , Massagen , Elektrotherapie sowie unterstützenden medikamentösen Behandlungen mit knorpelaufbauenden, schmerz- und entzündungshemmenden Medikamenten.

Wie lange kann man Gelenksschmerzen mit konservativen Therapien in den Griff bekommen?

"Internationale Daten zeigen sehr eindrucksvoll, dass Patientinnen und Patienten, die älter als 80 Jahre sind, zwar ein leicht erhöhtes Risiko während und in den Tagen nach der Operation haben - im Vergleich zu jüngeren -, aber ihre Lebenserwartung ist nach dem Eingriff höher als die der Allgemeinbevölkerung." Die Patientinnen und Patienten seien nach dem Eingriff aktiver und leben gesünder . "Die Operationen haben also auch im sehr hohen Alter einen Nutzen für die Betroffenen und sind daher absolut gerechtfertigt."

Nein, unterstreicht Windhager: "Das Schmerzempfinden ist sehr subjektiv, wenngleich ein Anstieg der Beschwerden natürlich ein wichtiges Symptom ist. Aber es gibt auch noch objektive Faktoren . Bei einer Arthrose sind die Schmerzen abhängig von der Belastung. Das führt unweigerlich dazu, dass man beginnt, das betroffene Gelenk zu schonen - indem man das Bewegungsausmaß reduziert. Aber je weniger Bewegung, umso stärker ist der Abbau der Muskelmasse . Ein starker Muskelschwund macht sich dann aber nach der Implantation des Gelenksersatzes negativ bemerkbar - die Rehabilitation verlängert sich. Das Um und Auf ist es deshalb, den richtigen Zeitpunkt für den chirurgischen Eingriff zu finden: Einerseits nicht zu früh, andererseits aber auch nicht zu spät. Für die Beurteilung ist ein Gesamtbild notwendig. Und deshalb ist es notwendig, in den Entscheidungsprozess möglichst viele Faktoren einzubeziehen. Ein guter körperlicher Zustand beschleunigt jedenfalls die Rehabilitation."

Dazu Orthopäde Windhager: "Wir haben uns für eine Studie bei Patientinnen und Patienten mit einer Kniearthrose den Verlauf ihrer Beschwerden in den fünf Jahren vor der Operation genau angesehen. Bis ein Jahr vor dem Gelenksersatz war das subjektive Empfinden ihrer Beschwerden ziemlich gleichbleibend, aber in den zwölf Monaten davor wurden die Schmerzepisoden häufiger und der Schmerz wurde auch intensiver. Konservative Therapien können den Knorpelabbau günstig beeinflussen und verlangsamen, aber sie können ihn nicht rückgängig machen."

Und wie erkennt man den Zeitpunkt, an dem ein Gelenksersatz ein Thema wird?

Auch ein Mehr an Bewegung ist ein wichtiger Faktor, um den Zeitpunkt für eine Operation hinauszuschieben. Denn dadurch werden die Muskeln gestärkt, die Blutzirkulation und Stoffwechselprozesse verbessern sich. Damit kann der Zustand lange stabil gehalten werden. "Und natürlich wirkt sich bei Menschen mit hohem Body-Mass-Index auch eine Gewichtsabnahme sehr positiv aus."

Wie schonend sind die heutigen Operationstechniken?

"Ganz generell kann man sagen, dass heute in unseren breiten praktisch nur mehr Verfahren eingesetzt werden, bei denen Muskeln und Sehnen nicht mehr durchtrennt, sondern nur mehr auseinandergehalten werden. Die Patientinnen und Patienten können dadurch bereits einen Tag nach der Operation wieder aufstehen. Neben den Techniken hat sich aber auch das gesamte Operationsmanagement deutlich verbessert: Einerseits vermeiden wir es heute, zu lange mit dem Eingriff zuzuwarten - was sich positiv auf die Rehabilitation auswirkt. Gleichzeitig sind die Patientinnen und Patienten medikamentös so eingestellt, dass sie nach der OP keine oder nur ganz geringe Schmerzen haben - dadurch werden sie rascher mobil. Und drittens ist der Blutverlust heute minimiert, es gibt kaum Nachblutungen. Dadurch gibt es kaum mehr Schwellungen, auch das beschleunigt die Mobilisierung. Früher war die Vorsorge mit Eigenblutkonserven Standard, das ist lange vorbei."

Bringen Eingriffe mit Operationsrobotern Vorteile?

"Roboterchirurgie in unserem Bereich bedeutet: Es ist keine Computertomografie vor dem Eingriff notwendig, um die Daten für die Navigation der OP-Instrumente zu erheben. Direkt während des Eingriffs werden die anatomischen Strukturen und die Stabilität des Gelenks abgetastet, der Computer erstellt ein virtuelles Gelenkmodell", schildert Windhager. "Bei einer CT-Aufnahme hingegen hat man naturgemäß keine Daten über die Situation der Bänder des OP-Gebietes. Anhand der erhobenen anatomischen Daten und der damit intraoperativ durchgeführten Planung des Operateurs bringt dann der Roboterarm die Säge selbstständig in die richtige räumliche Position, es müssen keine Sägeschablonen mehr am Knochen befestigt werden. Noch ist es aber zu früh um sagen zu können, ob die Ergebnisse dadurch weiter verbessert werden. Auch die herkömmliche Planung mit oder ohne CT auf Basis von Röntgenaufnahmen vor dem Eingriff ist sehr exakt und liefert sehr gute Resultate."