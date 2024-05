Test auf Blut im Stuhl als Alternative zur Darmspiegelung?

Ändern könnte das der breite Einsatz des Fäkal Immunologischen Tests, kurz FIT . Dieser kann geringe Mengen Blut in einer Stuhlprobe erkennen und Hinweis auf frühe Stadien von Darmkrebs geben. Die Stuhlprobe wird zuhause entnommen und in ein Labor gebracht. Ist der FIT positiv, braucht es eine Koloskopie, um festzustellen, was die Ursache für das Blut im Stuhl ist.

Dort gibt es bereits ein Darmkrebs-Screening, bei dem alle im Alter zwischen 40 und 80 Jahren einmal im Jahr zum FIT eingeladen werden. Seit der Einführung ist es das Bundesland mit der niedrigsten Darmkrebsrate – zuvor war die Rate die höchste. Einige Bundesländer planen ein ähnliches Screening, in Wien und in der Steiermark gibt es etwa erste Gespräche.

Ein österreichweites Darmkrebs-Screening sei in Arbeit, betont Doris Kiefhaber von der Krebshilfe. Die Krebshilfe empfiehlt ebenso wie die Österreichische Gesellschaft für Gastroenterologie und Hepatologie allen ab 45 Jahren die Koloskopie alle zehn Jahre oder den FIT zumindest alle zwei Jahre. "Der FIT ist keine Vorsorge, sondern eine Möglichkeit zur Früherkennung und stellt für all jene, die – aus welchen Gründen auch immer – keine Darmspiegelung machen lassen wollen, eine Alternative dar", so Kiefhaber. Laut Gastroenterologin Ferlitsch ist der FIT zur ersten Darmkrebsentdeckung ebenso geeignet wie die Koloskopie. "Von der Krebsvorstufe bis zur Entwicklung von Darmkrebs dauert es etwa 10 bis 15 Jahre. Deshalb ist dieser Abstand der Koloskopie bei unauffälligen Patienten ausreichend. Der FIT gibt hingegen Hinweise auf frühe Stadien von Darmkrebs und ganz große Polypen, aber nicht auf die kleinen Krebsvorstufen", so Ferlitsch.

Die Verfahren sind also nicht gleichwertig zur Vorsorge geeignet – der FIT gibt aber mit hoher Sicherheit an, ob bereits Darmkrebs vorliegt. Eine Erweiterung des empfohlenen Intervalls der Darmspiegelung von 10 auf 15 Jahre, wie das in einer aktuellen deutschen Studie vorgeschlagen wird, sei derzeit nicht vorgesehen.