Migräne: Was neue Präparate zur Vorbeugung und Akuttherapie können

Viele Betroffene versuchen auf eigene Faust mit Schmerzmitteln über die Runden zu kommen, sind unterdiagnostiziert und untertherapiert . "Dabei hat die Therapie der Migräne in den vergangenen Jahren große Fortschritte gemacht", sagt die Neurologin Sonja-Maria Tesar , Präsidentin der Österreichischen Kopfschmerzgesellschaft und Leiterin der Kopf- und Gesichtsschmerzambulanz am Klinikum Klagenfurt zum KURIER. Sie ist gerade von der Dreiländertagung der Kopfschmerzgesellschaften von Österreich, Deutschland und der Schweiz zurückgekommen und berichtet über den aktuellen Stand der Therapiemöglichkeiten.

"Die ersten Maßnahmen der Vorbeugung von Anfällen sind nicht-medikamentöse, etwa Stressmanagement, Akupunktur, Biofeedback, progressive Muskelentspannung, Verhaltenstherapie oder Ausdauersport", sagt Tesar. Kann dadurch die Zahl der monatlichen Migränetage nicht zumindest halbiert werden und kommt es immer noch zu drei oder mehr Migränetagen pro Monat, "sollte eine medikamentöse Prophylaxe in Erwägung gezogen werden". Bei den Medikamenten sind in den ärztlichen Leitlinien nach wie vor Betablocker (Herzmedikamente) und spezielle Medikamente gegen Epilepsie die Mittel der ersten Wahl. "Hier gibt es aber viele Einschränkungen", sagt Tesar: So wird Frauen im gebärfähigen Alter bei der Substanz Topiramat trotz hormoneller Verhütung seit kurzem zu einer zusätzlichen Verhütungsmethode geraten. Denn Topiramat könnte im Fall einer Schwangerschaft schwere Fehlbildungen des Embryos verursachen. "Da diese Präparate auch nicht gezielt auf den Entstehungsmechanismus von Migräne wirken, werden sie von den Patientinnen und Patienten auch nur sehr schlecht angenommen."

Definition von Migräne Für die Diagnose von Migräne sind folgende Kriterien ausschlaggebend: Mindestens fünf Attacken auf die gesamte Lebenszeit

auf die gesamte Lebenszeit Unbehandelt oder erfolglos behandelt dauert eine Attacke 4 bis 72 Stunden

Mindestens zwei der folgenden Charakteristiken : 1. Schmerz tritt auf der linken oder rechten Kopfhälfte auf (einseitig)

2. Pulsierender oder pochender Schmerz

3. Moderate oder schwere Schmerzintensität

4. Schmerz wird durch körperliche Aktivität verstärkt

Mindestens eine dieser Begleiterscheinungen: Übelkeit und / oder Erbrechen, Geräuschüberempfindlichkeit und Lichtüberempfindlichkeit

Ein großer Fortschritt sind in der Migränevorbeugung die sogenannten CGRP-Antikörper-Medikamente, von denen mittlerweile vier zugelassen und auch in Österreich erhältlich sind. Während einer Migräne-Attacke steigt der Spiegel des Botenstoffs CGRP massiv an. Diese vier Präparate wirken dem Anstieg entgegen. Sie sind gut verträglich und müssen nur monatlich oder alle drei Monate verabreicht werden – mittels Pen unter die Haut injiziert oder als Infusion. Sie dürfen aber erst eingesetzt werden, wenn davor drei andere Medikamente nicht ausreichend gewirkt haben (mindestens eine 50-prozentige Reduktion der Tage mit Migräne), Nebenwirkungen ausgelöst haben oder andere Gründe gegen ihre Einnahme sprechen. Antikörper helfen vielen, aber nicht allen Bei Patientinnen und Patienten mit zeitweise auftretender (episodischer) Migräne "erleben durch die CGRP-Antikörper rund 60 Prozent eine signifikante Besserung bis hin zu migränefreien Monaten", sagt Tesar. Bei chronischer Migräne sind es laut Studiendaten nach drei Monaten nur 30 Prozent, die gut ansprechen, "aber wahrscheinlich ist dieser Zeitraum zu kurz für eine endgültige Beurteilung".

Denn laut neuen italienischen Daten zeigt sich nach sechs Monaten bei mehr als 50 Prozent der Patientinnen und Patienten, die nicht anzusprechen schienen, doch noch ein Effekt. "Man muss offenbar länger warten, bis man ein Urteil fällen kann." Auch der Wechsel von einem der vier CGRP-Medikamente auf ein anderes kann etwas in Bezug auf das Ansprechen bewirken. Während bei manchen der Epilepsie-Medikamente nachgewiesen ist, dass sie im Fall einer Schwangerschaft Fehlbildungen beim ungeborenen Kind hervorrufen können, gibt es bei CGRP-Antikörpern dazu noch keine ausreichenden Untersuchungen: "Daten der WHO von 200 Schwangeren zeigen keine derartigen Effekte, aber weil es einfach zu wenig Daten gibt, sollten diese Präparate sicherheitshalber drei Monate vor einer Schwangerschaft abgesetzt werden." Vielen Patientinnen im fruchtbaren Alter und mit späterem Kinderwunsch gelinge es, zuerst mit einem dieser Präparate die Migräne gut in den Griff zu bekommen und sie dann abzusetzen: "Ihr Lebensstil ist zu diesem Zeitpunkt aber bereits aktiver, sie können mehr Sport machen, setzen nicht-medikamentöse Maßnahmen ein und kommen damit gut in und durch die Schwangerschaft."

© Getty Images/mapodile/istockphoto Je nach Stichprobe und Art der Erhebung sind zwischen 15 und knapp 25 Prozent der Frauen sowie zwischen 4 und 11 Prozent der Männer von Migräne betroffen.

Manchen Patientinnen und Patienten helfen zur Vorbeugung auch Magnesium, häufig kombiniert mit Vitamin B2 und Coenzym Q10, oder Mutterkraut-Präparate. Neue Alternativen für die Vorbeugung Eine Alternative für Frauen mit Kinderwunsch ist der seit Jänner 2024 verfügbare Wirkstoff Rimegepant in Tablettenform. Denn dieser ist elf Stunden nach der Einnahme bereits zur Hälfte abgebaut. Er ist sowohl zur Vorbeugung episodischer Migräne als auch für die Akutbehandlung zugelassen. Zur Vorbeugung wird jeden zweiten Tag eine Tablette eingenommen. Allerdings: "In Österreich bedarf Rimegepant einer Bewilligung des chef- und kontrollärztlichen Dienstes und wird nur sehr selten bewilligt." Ein zweiter Wirkstoff aus dieser Medikamentengruppe (der sogenannten Gepante) ist Atogepant, der seit August 2023 in der EU zugelassen, aber in Österreich noch nicht verfügbar ist. Auch er kann sowohl zur Vorbeugung als auch zur Akutbehandlung eingesetzt werden. Beide Präparate haben einen ähnlichen Wirkmechanismus wie die CGRP-Antikörper.