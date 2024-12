Schwer verletzt: Endgültiges Karriere-Aus für Ski-Superstar Marcel Hirscher

"Der letzte Lauf in dieser Saison", postete Hirscher auf Instagram und präsentierte ein Video vom Trainingslauf, in dem er sich den Kreuzbandriss zuzog. Und das bei einem harmlosen Ausrutscher nach einem Innenskifehler ohne Sturz. Der 35-Jährige wurde am Montagabend von Dr. Jürgen Mandl und Dr. Mark Passl in Graz erfolgreich operiert.

„Das vordere Kreuzband im linken Knie war gerissen und der äußere Kapselapparat war leicht in Mitleidenschaft gezogen, ansonsten gab es keine weiteren Verletzungen. Das sind unter den gegebenen Umständen die bestmöglichen Voraussetzungen für eine gute Genesung. Die Physiotherapie kann wie geplant sofort beginnen“, so die behandelnden Ärzte in der Grazer Privatklinik Ragnitz.

Hirscher: "Teil des Spiels"

Hirscher selbst wurde am Dienstag in einer Aussendung wie folgt zitiert: "Das ist natürlich ein harter Einschnitt nach acht Monaten eines Herzensprojekts und sehr schade, denn das ganze Team, mich eingeschlossen, wir hatten alle andere Pläne für diesen Winter. Es wird sicherlich schwer sein, die Rennen zu verfolgen. Und doch: Ich konnte ein wenig zu den zukünftigen Erfolgen unserer Athleten bei VAN DEER-Red Bull Sports beitragen, denen ich die Daumen drücke - und das war auch Teil meiner Mission. Wie das beim Skifahren leider so ist: Teil des Spiels. Vielleicht ist meine Reise nun endlich zu Ende. Zum ersten Mal erlebe ich das schmerzhafte Problem der Kreuzbänder am eigenen Leib, das schon so viele durchmachen mussten. Was bleibt, ist, dass diese acht Monate intensiv waren und ich viel Spaß hatte. Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese unglaubliche Reise möglich gemacht und mich dabei begleitet haben."