Schmerzen in der Hüfte: ÖSV-Star Feller pfeift auf den Riesentorlauf

Es ist bisher nicht der Winter von Manuel Feller . Aus im Riesentorlauf in Sölden, Aus im Slalom in Levi, Aus im Slalom von Hochgurgl - in den ersten 3 Saisonrennen kam der amtierende Slalom-Weltcupsieger nicht ins Ziel.

Startverzicht

Manuel Feller verzichtet auf ein Antreten beim Riesentorlauf am Sonntag in Beaver Creek. Seit seinem Einfädler im Slalom von Hochgurgl schmerzt die Hüfte, in den letzten Tagen war an ein intensives Training nicht zu denken.

Deshalb traf der Routinier in Absprache mit den Trainern die Entscheidung, auf die lange und beschwerliche Reise nach Nordamerika zu verzichten.

Zumal sich ja auch ohne körperlichen Beschwerden die Frage stellt: Macht es wirklich Sinn, für ein Rennen nach Beaver Creek zu jetten?