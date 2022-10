Krebs: Mit mehr Informationen den Erfolg der Therapie erhöhen

Drei Angebote der MedUni Wien sollen im Herbst das Wissen zum Thema Krebs erhöhen und die Forschung unterstützen:

Cancer School: „Gut informierte Krebspatientinnen und -patienten können ihre Krankheit besser managen und erhöhen dadurch nicht nur ihre Lebensqualität, sondern auch den Erfolg ihrer Therapie“, betont Gabriela Kornek, ärztliche Direktorin des AKH Wien sowie Onkologin an der Uni-Klinik für Innere Medizin I von MedUni und AKH Wien. Die Veranstaltungsreihe der Cancer School besteht aus acht Einheiten, die zwischen 5.10. und 30.11. jeweils von 16.30 bis 18 Uhr live oder online besucht werden können. Programm und Anmeldung: www.cancerschool.at

Forum Krebs bei Frauen: In Kooperation mit dem Frauenministerium organisieren die MedUni / AKH Wien unter der wissenschaftlichen Leitung der Onkologen Matthias Preusser und Rupert Bartsch eine Webinar-Reihe zum Thema „Krebs bei Frauen“, von de Vorsorge über Unterstützungsangebote und Selbsthilfegruppen bis hin zur Behandlung. Das nächste Webinar zum Thema „Brustkrebs: Diagnose und Therapie“ findet am 12. 10., 18 bis 19 Uhr, statt: www.meduniwien.ac.at/forum-krebs

Krebsforschungslauf: Beim diesjährigen Krebsforschungslauf der MedUni Wien am 8.10. (10 bis 14 Uhr) können die Läuferinnen und -läufer wieder auf der 1,6 Kilometer langen Originalstrecke am Unicampus Altes AKH beliebig viele Runden in ihrem eigenen Tempo zurücklegen. Auch die coronabedingt geschaffene Möglichkeit des „Distant Running“ bleibt zusätzlich bestehen. Mit den Spendeneinnahmen aus dem Krebsforschungslauf der MedUni Wien konnten seit 2007 mehr als 60 wissenschaftliche Arbeiten zu Tumorerkrankungen unterstützt werden. www.krebsforschungslauf.at