Überraschender Übeltäter: Dieses Organ ist für viele Schmerzen verantwortlich

Muss eine CMD lebenslang therapiert werden oder verschwindet sie auch wieder?

Das kommt darauf an! Grundsätzlich gilt: Je frühzeitiger die Ursache eines Problems behandelt wird, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass man das Problem auch ein für alle Mal lösen kann. Das gilt sowohl für Karies, als auch für eine Kiefergelenkserkrankung. Allerdings kommt es erheblich darauf an, was im Anschluss an die eigentliche Behandlung einer Craniomandibulären Dysfunktion folgt. Setzt man zum Beispiel eine neue Krone falsch ein, kann die Statik erneut durcheinandergebracht werden und die CMD taucht erneut auf. Im Rahmen meiner Behandlungen lege ich deshalb sehr viel Wert darauf, was nach einer erfolgreichen CMD-Behandlung kommt. Ich persönlich favorisiere einen minimalinvasiven Ansatz und nehme meistens eine Korrektur der Zahnstellung mit unsichtbaren Alignern vor. Die Versorgung von gesunder Zahnsubstanz mit künstlichem Zahnersatz ist dadurch überflüssig – die Behandlung ist angenehmer und spart in vielen Fällen sogar Geld.