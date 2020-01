Kindheit: Kontakt mit Hunden schützt vor dieser psychischen Krankheit

Sie zwingen Herrchen und Frauchen an die frische Luft, sind bereitwillige Kuschelpartner und treue Begleiter im Alltag: Dass Hunde das Wohlbefinden ihrer Besitzer steigern können, ist bekannt – und wissenschaftlich erwiesen. In einer neuen Studie, die im Fachblatt PLOS One veröffentlicht wurde, postulieren US-Forscher nun, dass der beste Freund des Menschen auch psychischen Erkrankungen, konkret Schizophrenie, vorbeugen kann.

"Schwerwiegende psychiatrische Störungen konnten bereits in anderen Studien mit Veränderungen des Immunsystems in Verbindung mit Umwelteinflüssen in jungen Jahren in Verbindung gebracht werden. Da Haustiere häufig zu den ersten Dingen gehören, mit denen Kinder engen Kontakt haben, war es für uns nur logisch, die Möglichkeiten eines Zusammenhangs zu untersuchen", erläutert Studienleiter und Neurovirologe Robert Yolken vom Johns Hopkins Children's Center in Baltimore den Hintergrund der Untersuchung.

Im Zuge der Erhebung untersuchten Yolken und seine Kollegen vom Sheppard Pratt Health System, einer Organisation für psychiatrische Kliniken, ob ein Zusammenhang zwischen dem Naheverhältnis zu einem Hund (oder einer Katze) in den ersten zwölf Lebensjahren und einer späteren Diagnose einer Schizophrenie oder einer bipolaren Störung besteht.