14 Mal mehr Fälle: Keuchhusten grassiert in ganz Österreich massiv

"Eine hohe Durchimpfungsrate würde der Bevölkerung sehr viel Leid ersparen", betont Steinhart, der mit Sorge auf die bevorstehende Erkältungssaison blickt. "Das ist ein lauter Weckruf von uns Ärztinnen und Ärzten an die Politik, denn der Erkältungsherbst steht bevor und neben Corona, Influenza und RSV werden auch die steigenden Keuchhustenfälle unser Gesundheitssystem massiv belasten."

Es gelte zudem, das Bewusstsein für die potenziell fatalen Folgen der Infektionskrankheit zu schärfen. So wissen beispielsweise immer noch zu wenige Eltern, dass Keuchhusten bei Säuglingen sehr schwer verlaufen und bis zur Beatmungsnotwendigkeit und zum Tod führen kann.

Die Ärztekammer spricht von "erschreckenden" Entwicklungen: Verantwortlich für den Anstieg der Keuchhustenfälle seien "die großen Impflücken ", wie Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen und der Wiener Ärztekammer, in einer aktuellen Aussendung betont. Keuchhusten sei eine ernstzunehmende Erkrankung, die vor allem für Säuglinge, aber auch für Seniorinnen und Senioren, lebensbedrohlich sein könne. Steinhart appelliert deshalb an die Politik: "Wir fordern zum wiederholten Mal, die notwendige Auffrischung der Vierfach-Impfung gegen Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung und Keuchhusten endlich kostenlos anzubieten."

Ein Trend, der sich im gesamten Land – und laut aktuellen Daten der EU-Seuchenschutzbehörde (ECDC) auch in ganz Europa – abzuzeichnen scheint. Besonders beunruhigend: Laut ECDC sind seit Jahresbeginn in Europa bereits acht Kinder unter einem Jahr an den Folgen der Husten-Erkrankung verstorben.

Seit Jahresbeginn wurden laut Epidemiologischem Meldesystem (EMS) allein in Wien bereits 985 bestätigte Keuchhustenfälle (Stand 13.08.2024) gemeldet. Damit wurden im laufenden Jahr 2024 bereits jetzt mehr als 14-mal so viele Fälle wie im gesamten vergangenen Jahr registriert.

In Wien – wie auch im Rest von Österreich – leiden derzeit besonders viele an diesen Symptomen. Betroffen sind Personen jeden Alters, insbesondere aber Kinder unter einem Jahr und Jugendliche .

Steigende Fallzahlen in ganz Österreich machen Fachleuten Sorgen

Per PCR testen: In Wien kostenlos möglich, oder nicht?

Wie viel Leid eine Keuchhusten-Erkrankung nach sich ziehen kann, weiß Naghme Kamaleyan-Schmied, erste Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte in der Ärztekammer für Wien, aus der Arbeit in ihrer Praxis: "Die Erkrankung bringt krampfartige Hustenanfälle mit sich, die bis zum Erbrechen führen können, und wird deshalb im Volksmund auch 100-Tage-Husten genannt." Die aktuelle Situation sei "in der täglichen Arbeit spürbar".

In ihrer Floridsdorfer Ordination habe sie seit Jahresbeginn bereits sieben bestätigte Fälle registriert, "in den vergangenen 14 Jahren keinen einzigen". Kolleginnen und Kollegen würden Ähnliches berichten.

Neben der kostenlosen Auffrischungsimpfung brauche es laut Kamaleyan-Schmied auch eine rasche und kostenlose Diagnostik, um schnell mit der passenden Therapie beginnen zu können. Diese könne die Ansteckungszeit je nach Antibiotikum auf fünf bis sieben Tage verkürzen und somit die Ausbreitung des Erregers eindämmen. Auch die Stärke der Hustenattacken wird gemildert. "Dafür wären dringend kostenlose Testungen, auch auf Influenza, RSV und Corona, notwendig, da sich die Symptome sehr oft ähneln", warnt die Allgemeinmedizinerin.

In diesem Kontext interessant: Laut Ärztekammer ist die PCR-Testung auf Keuchhusten (dafür wird im Nasenrachenraum ein Abstrich genommen) derzeit eine Privatleistung, Patientinnen und Patienten müssen also selbst dafür bezahlen. Im aktuellsten Pertussis-Informationsschreiben des Gesundheitsdienstes der Stadt Wien heißt es allerdings: "(…) die Kosten für die PCR werden bei Einsendung an die Abteilung für Infektionsdiagnostik und Infektionsepidemiologie der Medizinischen Universität Wien als Kassenleistung übernommen – kann bei Bedarf auch über ein niedergelassenes Labor erfolgen."

Vonseiten der Ärztekammer heißt es auf KURIER-Anfrage, man wisse davon nichts. Man habe nun eine entsprechende Anfrage an die Stadt Wien gestellt, inwiefern hier eine Abrechnung möglich ist. Vonseiten des Gesundheitsdienstes war vom KURIER vor Veröffentlichung keine klärende Stellungnahme dazu zu bekommen.