Nach WHO-Entscheid: Was Sie jetzt über den aktuellen Mpox-Ausbruch wissen müssen

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat den Mpox-Ausbruch als "gesundheitlichen Notstand" eingestuft (der KURIER berichtete). Was bedeutet das?

"Im Prinzip sagt diese Einstufung aus, dass es eine ernstzunehmende Situation ist", sagt Georg Stary, stellvertretender Leiter der Universitätsklinik für Dermatologie der MedUni Wien. Das gelte "aktuell noch vorrangig für den afrikanischen Kontinent, für Europa und Österreich besteht momentan keine direkte Gefahr", sagt der Experte. Ähnlich argumentierte am Freitag Pamela Rendi-Wagner, Direktorin der europäischen Seuchenschutzbehörde ECDC, am Freitag im "Mittagsjournal" auf Ö1: "Was derzeit aufgrund der Datenlage nicht gegeben ist, ist die Gefahr, dass es zu einem großen europäischen Ausbruch wie in Afrika kommt", sagte die Epidemiologin. Menschen aus Europa hätten dann "ein hohes Risiko" einer Ansteckung, wenn sie in betroffene Gebiete in Afrika reisen und "engen Kontakt mit der dort heimischen Bevölkerung haben oder häufige sexuelle Kontakte pflegen".

Durch den Entscheid der WHO werden nun Ressourcen verfügbar, um den Ausbruch einzudämmen. So ist es nun etwa möglich, mehr finanzielle Hilfe in betroffene Länder zu entsenden, um die Überwachung des Virus sowie medizinische Versorgung voranzutreiben. Entsandte WHO-Mitarbeiter machen sich vor Ort ein Bild der Lage.

Wie gefährlich ist die neue Variante?

"Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwierig einzuschätzen", schickt Mediziner Stary voraus. Grundsätzlich lässt sich das Mpox-Virus in zwei Gruppen einteilen: die sogenannte Klade I und die Klade II. Der Ausbruch 2022 breitete sich von Westafrika aus und war auf einen Subtyp der Klade II zurückzuführen. "Der aktuelle geht auf zentralafrikanische Länder zurück, die verantwortliche Virus-Variante entstammt der Klade I", sagt Stary. Daten aus der Republik Kongo legen nahe, dass die Variante etwas aggressiver, sprich ansteckender und womöglich krankmachender, sein könnte. "In Afrika werden nun höhere Sterblichkeitsraten berichtet", sagt Experte Stary. "Wobei sich die Daten nicht eins zu eins auf andere Teile der Welt ummünzen lassen."