HPV bis Syphilis: "Das Tabu erschwert die Behandlung"

KURIER: Welche Geschlechtskrankheiten kommen in Österreich am häufigsten vor?

Was wären das für Strategien?

Es gibt aktuell keine Impfung gegen bakterielle Geschlechtskrankheiten, wie Gonorrhö, Chlamydien-Infektionen oder Syphilis. Allerdings gibt es für Gonokokken Studien, die zeigen, dass ein etwa 30- bis 40-prozentiger Impfschutz besteht, wenn man gegen Meningokokken B geimpft ist – wohl wegen der Verwandtschaft der Erreger. Präventiv wirkt, wie bei allen Geschlechtskrankheiten, die Reduktion von sexuellem Risikoverhalten. Bei Gonorrhö, aber auch bei Syphilis und Chlamydien, scheint es eine protektive Wirkung des Antibiotikums Doxycyclin zu geben. Allerdings bestehen gegen Medikamente mit diesem Wirkstoff schon jetzt hohe Resistenzen. Wenn man regelmäßig ein Antibiotikum zuführt, besteht die Gefahr, dass sie verstärkt werden. Für die allgemeine Bevölkerung ist eine antibiotische Präventionsstrategie sicherlich nicht sinnvoll.

Sexuell übertragbare Krankheiten sind allgemein seit einiger Zeit auf dem Vormarsch. Warum?

Dazu haben wir an der MedUni vergangenes Jahr an einer Überblicksarbeit im Fachblatt Lancet Regional Health Europe mitgewirkt. Wir sehen, dass es in Europa zu einem starken Anstieg in den vergangenen Jahren gekommen ist. Zum einen hat HIV an Schrecken verloren, weil die Infektion heute gut behandelbar ist. Zum anderen kann man sich inzwischen mit der PrEP, einem Medikament zur Präexpositionsprophylaxe, vorbeugend schützen. Allerdings schützt die PrEP nicht vor anderen Geschlechtskrankheiten. Wenn man sich fälschlicherweise in dieser Sicherheit wähnt und das Kondom weglässt, führt das vermehrt zu Übertragungen.