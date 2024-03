Ein gängiges Antibiotikum könnte Ausbreitung von Sexualkrankheiten verhindern

Ein gut bekanntes und gängiges Antibiotikum könnte eine Hilfe in der Eindämmung von Geschlechtskrankheiten sein, die weltweit wieder im Zunehmen sind. Bereits eine einzige Dosis des Wirkstoffs Doxycyclin nach ungeschütztem Sex soll eine Infektion verhindern. Das berichteten Experten des Gesundheitsamtes von San Francisco bei der CROI-Konferenz in Denver, Colorado. Bei der Tagung werden unter anderem neueste Erkenntnisse aus der Bekämpung von AIDS, dem HI-Virus und bei Erkrankten mit schwachem Immunsystem wiederkehrenden (Bakterien-)Infektionen diskutiert.

Doxycyclin ist ein bekanntes Mittel aus der Kategorie der Breitbandantibiotika und wird vor allem bei bakteriellen Infektionen der Atemwege eingesetzt, etwa Lungenentzündung oder Bronchitis. Die nun gewonnenen Erkenntnisse aus der sogenantten Doxy-PEP-Strategie seien ein "Hoffnungsschimmer" gegen die "zunehmende Flut" an sexuell übertragbaren Infektionen, sagt Hyman Scott, medizinischer Leiter des Gesundheitsamts von San Francisco in der New York Times.