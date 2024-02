"Außer Kontrolle": Geschlechtskrankheiten nehmen in den USA drastisch zu

Mehr als 2,5 Millionen Fälle von Chlamydien, Gonorrhoe und Syphilis wurden im aktuellen Jahresbericht verzeichnet, meldet das US Center for Disease Controle and Prevention (CDC) in einem aktuellen Statement. An der Spitze der häufigsten sexuell übertragbaren Krankheiten stehen seit Jahren mit Abstand Chlamydien - vor allem dadurch bedingt, dass die Erkrankung oft lange Zeit unbemerkt bleibt.

Besorgniserregend sei allerdings, dass die Syphilis-Fälle in den vergangenen fünf Jahren um 80 Prozent zugenommen haben. Die nationale Gesellschaft der Experten für sexuell übertragbare Krankheiten spricht daher von einer "Epidemie sexuell übertragbarer Infektionen", die "außer Kontrolle" sei.

