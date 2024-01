Kolumbus hat die Syphilis wohl doch nicht nach Europa gebracht

Durch Kolumbus kam die Syphilis nach Europa – so jedenfalls lautet eine These, die sich hartnäckig hält. Bis heute wird unter Medizinhistorikern intensiv darüber debattiert, ob Matrosen des Christoph Kolumbus bei ihrer Rückkehr 1493 die sexuell übertragbare Syphilis aus der Neuen in die Alte Welt eingeschleppt haben.

Ab Ende des 15. Jahrhunderts breitete sich die Krankheit dann insbesondere in Europas Hafenstädten rasant aus. Europa erlebte die vermutlich erste große Syphilis-Epidemie. Tatsächlich fehlten bisher aber eindeutige Hinweise auf solche Erkrankungen in präkolumbianischer Zeit in Amerika - der oftmals vermuteten Herkunft der Erreger. Das ändert sich nun: Forscher - darunter auch österreichische - fanden den bisher ältesten Nachweis eines Syphilis-Abkömmlings in etwa 2.000 Jahre alten Gräbern in Brasilien.

In der Fachzeitschrift Nature berichtet die Gruppe um Verena Schünemann von der Universität Basel (vormals Uni Zürich und Uni Wien) von ihrer Entdeckung des ältesten Genoms eines zu dieser Bakterium-Gruppe zählenden Erregers, gefunden in prähistorischen Knochen von Menschen, die vor 2.000 Jahren in der Küstenregion Santa Catarina in Brasilien verstorbenen sind. Die 8.000 km lange Küste war vor zirka 8.000 bis 1.000 Jahren von Menschen der Sambaqui- (oder Muschelberg-) Kultur besiedelt.

Alte DNA verrät es

Mit feinen Bohrwerkzeugen aus der Zahnmedizin entnahmen die Forscher unter sterilen Bedingungen kleinste Knochenproben und isolierten daraus prähistorisches Erbgut der Syphilis-Erreger, so genannte ancient DNA. Konkret suchte Schünemann, die in den vergangenen Jahren auch am Department für evolutionäre Anthropologie der Universität Wien tätig war, bei der Analyse der Überreste von vier Menschen nach Erbgut von Abkömmlingen von Auslösern von Treponematosen - einer Gruppe von Infektionskrankheiten.