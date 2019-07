Mehr neue Syphilis- als HIV-Fälle in Europa

Dies gelte vor allem für Männer, die Sex mit anderen Männern hätten und in städtischen Gebieten lebten. Für den Bericht hat sich das ECDC die europäische Entwicklung der überwiegend bei Männern auftretenden Syphilis von 2007 bis 2017 angeschaut. Die Zahl der pro Jahr bestätigten Fälle stieg demnach seit 2010 um knapp 70 Prozent auf ein Maximum von 33.189. Dies bedeute, dass es erstmals seit Anfang der 2000er-Jahre mehr bestätigte Syphilis- als HIV-Fälle in Europa gebe.

Ungeschützter Sex

"Die Zuwächse bei den Syphilis-Infektionen, die wir in Europa sowie in anderen Ländern in aller Welt sehen, sind ein Ergebnis mehrerer Faktoren wie Sex ohne Kondom und mit mehreren Sexualpartnern, kombiniert mit einer geringeren Angst, HIV zu bekommen", stellte der Leiter des ECDC-Programms für HIV- und Geschlechtskrankheiten, Andrew Amato-Gauci, fest.

Schwere Folgeschäden