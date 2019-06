Projekt Aufklärung: Mit Liebe, Respekt und Kondomen

Dringt das HI-Virus einmal in den Körper ein, kann es nicht mehr aus diesem entfernt werden. Jeder Virus benötigt eine Wirtszelle im Körper. Das Fatale am HI-Virus ist, dass er sich in Zellen, die das Immunsystem stützen, einnistet. So wird der Virus einerseits nicht als körperfremd erkannt und schwächt genau jene Zellen, die ihn bekämpfen sollen. Meist dauert es Jahre bis das HI-Virus ausbricht, ab diesem Zeitpunkt spricht man von Aids. Große Gefahr ist also, dass man das HI-Virus unbemerkt in sich trägt, es vielleicht niemals ausbricht, aber man dennoch andere anstecken kann, die dann erkranken. HIV ist nicht heilbar, moderne Medikation ermöglicht jedoch, je nach bereits eingetretener Schwächung des Immunsystems, ein relativ normales Leben. Übertragen wird das Virus durch die Körperflüssigkeiten Sperma, Vaginalsekret, Blut und Muttermilch. In Tränenflüssigkeit oder Speichel ist die Konzentration für eine Übertragung zu gering.