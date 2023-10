Erschreckend: Rekordhoch bei sexuell übertragbaren Krankheiten

Mit 17 Millionen gemeldeten Fällen von sexuell übertragbaren Infektionserkrankungen hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 2019 einen historischen Höchststand in der europäischen Region verzeichnet. Allein die Zahl der Syphilis-Fälle bei den 15- bis 49-Jährigen ist zwischen 2010 und 2019 um 87 Prozent gestiegen. Die HIV-Diagnosen haben sich in diesem Zeitraum verdoppelt, sodass derzeit 1,5 Millionen Betroffene in Europa gemeldet sind. Es herrscht also dringender Handlungsbedarf.

Österreich liegt ebenfalls in diesem bedenklichen Trend und fällt durch Höchstwerte bei Gonorrhoe („Tripper“) und Chlamydien-Infektionen auf, erklären Georg Stary und Katja Knapp von der Uni-Klinik für Dermatologie der MedUni Wien. Die beiden Experten haben an einer Artikelserie im renommierten Fachjournal The Lancet Regional Health – Europe mitgearbeitet, die einen Überblick über die Situation und die Herausforderungen für die öffentliche Gesundheit bietet.

