Ketogene Diät: Lässt sich die Psyche über die Ernährung kurieren?

An den Forschungen federführend beteiligt ist Psychiaterin Shebani Sethi von der renommierten Uni Stanford . Den Impuls dazu bekam sie schon während ihres Studiums: An einer Adipositas-Klinik beobachtete sie, wie bei einem Patienten mit behandlungsresistenter Schizophrenie Halluzinationen mittels ketogener Diät verschwanden. "Wir dachten, dass es sich lohnen könnte, diese Behandlung bei psychiatrischen Erkrankungen zu erforschen", wird Sethi in einer aktuellen Aussendung zitiert.

Gesagt, getan: In einer viermonatigen Pilotstudie verfolgte Sethis Team 21 erwachsene Probandinnen und Probanden mit der Diagnose Schizophrenie oder bipolare Störung. Sie nahmen antipsychotische Medikamente ein und kämpften mit Stoffwechselproblemen. Man wies sie an, hauptsächlich fetthaltige Nahrungsmittel zu essen und den Konsum von Kohlenhydraten zu drosseln. Rund zehn Prozent der täglichen Kalorien sollten aus Kohlenhydraten stammen, etwa 30 Prozent aus Eiweiß und circa 60 Prozent aus Fett. Kalorien zählen mussten die Teilnehmenden, die mit Rezepten und Beratungsgesprächen unterstützt wurden, nicht. Über Messungen des Ketonspiegels (Ketone sind Säuren, die entstehen, wenn der Körper Fett anstelle von Glukose zur Energiegewinnung abbaut, Anm.) im Blut wurde jedoch verfolgt, wie gut sie die Diät einhielten.

Die ketogene Ernährung ist eine kohlenhydratarme, aber dafür fettreiche Ernährungsweise. Sie umfasst hauptsächlich fetthaltige Lebensmittel wie Fisch, Käse, Nüsse oder Avocados. Außerdem stehen kohlenhydratarme Gemüsesorten wie Zucchini oder Gurken auf dem Speiseplan. Obst findet sich eher selten auf dem Speiseplan, da es einen sehr hohen Fruktose-, also Fruchtzuckergehalt hat. In der klassischen ketogenen Ernährung sind in etwa 80 bis 85 Prozent Fett, 10 bis 15 Prozent Eiweiß und etwa 5 Prozent Kohlenhydrate erlaubt.

Lieber moderat statt radikal

Dass sich die physische wie psychische Gesundheit bei den untersuchten Patientinnen und Patienten durch die Ernährungsumstellung gebessert habe, sei unterm Strich nicht überraschend. "Wir wissen inzwischen, dass Ernährung, aber auch Sport und soziale Kontakte, bedeutsame Schrauben zu sein scheinen, an denen wir drehen können, um gesund zu bleiben", schildert Rados. So seien Forschende bereits 2018 in einer großen Übersichtsstudie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Ernährung die reich an gesunden, pflanzlichen Fetten (etwa aus Olivenöl, Nüssen, Avocados oder fetthaltigem Fisch) und arm an Kohlenhydraten und verarbeiteten Lebensmitteln ist, die psychischen Gesundheit bei Menschen mit Depressionen fördern kann. Ähnliche Wirkungen seien auch bei Angstpatienten denkbar.

Vor allem psychisch vorbelasteten Menschen rät Rados aber von radikalen Diäten ab: "Psychisch kranke Personen essen oft ohnehin schon einseitig und ungesund. Ziel sollte sein, sie für einen ausgewogenen Lebensstil, der auch das selbstständige Zubereiten von Speisen umfasst, zu gewinnen." In Kliniken und Reha-Zentren werde dieser therapeutische Ansatz in Österreich bereits vielerorts verfolgt.

Studienleiterin Shebani Sethi, die die Effekte ketogener Ernährung bei psychischen Leiden weiter erforschen will, sieht in den Erkenntnissen dennoch Potenzial: Für Betroffene sei es "ermutigend, abseits der üblichen Standardbehandlung Kontrolle über ihre Krankheit zurückgewinnen zu können".