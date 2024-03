Neue Studie: Keto-Diät könnte Alzheimer verlangsamen

Wenig Kohlenhydrate, dafür viel Eiweiß und hochwertige Fette - dieses Konzept ist in den vergangenen Jahren eine Trend-Diät zum Abnehmen geworden. Anstatt Glukose aus Kohlenhydraten zur Energiegewinnung heranzuziehen, soll der Körper angeregt werden, auf Fettverbrennung umzustellen. Dadurch entstehen sogenannte Ketone als Abbauprodukte in der Leber, die zur Energiegewinnung herangezogen werden.

Der betreffende Gedächtnisverlust ist vergleichbar mit der leichten kognitiven Beeinträchtigung beim Menschen , die der vollständigen Alzheimer-Krankheit vorausgeht. Die Studie wurde in der Zeitschrift Communications Biology der Nature Group veröffentlicht.

Das könnten aber nicht alle positiven Effekte sein, wie eine neue Studie der University of California, Davis, belegt. Sie zeigt, dass eine ketogene Diät die frühen Stadien des Alzheimer-bedingten Gedächtnisverlustes bei Mäusen deutlich verzögert. Die Mäuse, die nach Keto-Richtlinien ernährt wurden, lebten um 13 Prozent länger als andere.

Alzheimer könnte verlangsamt werden

In der neuen Studie, die an diese Forschungsarbeiten anknüpft, wurde festgestellt, dass das Molekül Beta-Hydroxybutyrat (BHB) eine entscheidende Rolle bei der Verhinderung eines frühen Gedächtnisverlustes spielt. Es steigt bei der ketogenen Diät fast um das Siebenfache an.

Man habe "erstaunliche Fähigkeiten von BHB" beobachtet, wird das Forschungsteam in einer Aussendung zitiert. Dazu zählte etwa, die Funktion von Synapsen und kleine Strukturen, die alle Nervenzellen im Gehirn miteinander verbinden, zu verbessern.