Übergewicht und Ängste durch Kokosöl: Die Schattenseiten des gehypten Fetts

"Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass der Konsum von Kokosnussöl über einen längeren Zeitraum zu erheblichen Stoffwechselveränderungen führen kann", wird Marcio Alberto Torsoni, Spezialist für Stoffwechselstörungen und Mitautor der Studie, in einer Aussendung zitiert. Das könne wiederum Fettleibigkeit und damit verbundene Erkrankungen begünstigen. "Auch wenn dieser Prozess langsam und still verläuft."

Dafür verantwortlich könnten gesättigte Fettsäuren sein. Sie erhöhen die Menge an schädlichem Cholesterin im Blut stärker als andere Fette – und gelten in größeren Mengen als schädlich für Herz und Kreislauf. Zwar kommen gesättigte Fettsäuren hauptsächlich in Tierprodukten wie Käse, Butter und rotem Fleisch vor. Zu finden sind sie aber auch in festen Pflanzenölen – wie Kokosöl.

Die wachsende Popularität der Fett-Alternative sehen Torsoni und sein Team insgesamt kritisch. Das Fazit seines Teams: Kokosöl sollte nicht leichtfertig konsumiert werden. Als Faustregel gilt: Das Öl nur in kleinen Mengen zum Würzen oder als Saucen-Zutat verwenden. Wer größere Mengen konsumieren mag, sollte sich ernährungswissenschaftlich beraten lassen.