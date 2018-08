Kokosöl: Welche Alternativen wirklich gesund sind

„Giftig ist der Konsum des Öls deswegen zwar nicht, aber eben auch nicht so gesund, wie lange angepriesen“, sagt die Wiener Ernährungswissenschaftlerin Eva Unterberger: „Gesättigte Fettsäuren wirken sich negativ auf das Herz und die Gefäße aus, sie erhöhen den Cholesterinspiegel und können langfristig zu Atherosklerose, also Ablagerungen in den Gefäßen, führen, die sich dadurch im schlimmsten Fall verschließen.“ Von einem Superfood kann bei Kokosöl deshalb nicht die Rede sein: Mit rund 90 Prozent ist der Anteil an gesättigten Fettsäuren darin doppelt so hoch, wie jener in Schweineschmalz. Auch Butter und das in Verruf geratene Palmöl schneiden im Vergleich daLifestyle-Produktzu besser ab (siehe Grafik).