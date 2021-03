Experten haben keine Bedenken bei Astra Zeneca

Die Daten deuten derzeit nicht auf einen Zusammenhang zwischen dem Tod der nö. Krankenpflegerin, die mit Astra Zeneca geimpft wurde, und dem Impfstoff hin, betonen das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) in ihrem jüngsten Bericht und auch Herwig Kollaritsch aus dem nationalen Impfgremium im KURIER-Gespräch. Zwei weitere mit Astra Zeneca geimpfte Pflegerinnen mussten wegen einer Lungenembolie im Krankenhaus behandelt werden. Auch in diesen Fällen deute derzeit nichts auf den Impfstoff als Ursache hin. Dennoch prüfen die Behörden die Fälle genau.

Prinzipiell gilt: „Nicht jedes Krankheitszeichen, das im zeitlichen Zusammenhang mit einer Impfung auftritt, ist auch auf die Impfung zurückzuführen. Wenn Impfstoffe an sehr viele Personen verabreicht werden, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass nach einer Impfung Beschwerden auftreten, die nicht durch die Impfung, sondern durch andere Ursachen, wie eine zeitgleich oder kurz danach aufgetretene andere Erkrankung, ausgelöst wurden“, erklärt das BASG im Bericht.

Ein Vergleich der 130.000 mit Astra Zeneca Geimpften mit Nicht-Geimpften gibt keinen Anlass zu Sorge: „Wenn man 130.000 Leute, die noch nicht geimpft sind, in Österreich für zwei Wochen beobachtet, sind in dieser Gruppe etwa drei thrombo-embolische Ereignisse zu erwarten“, so Kollaritsch. Das würde sich genau decken – drei Frauen unter den Geimpften waren betroffen. „Es gibt also keine besondere Häufung.“

Nun müsse man die Beobachtungen aus Österreich noch im Detail mit Meldungen aus anderen Ländern vergleichen. Das sollte aber relativ schnell gehen. Weil alle Covid-Impfstoffe derzeit nur bedingt zugelassen sind, werden nämlich alle Daten rund um die Impfungen von der EU zentral gesammelt. „Erst wenn es da ein Signal für eine Häufung gäbe, müssen wir uns tatsächlich fragen, gibt es einen kausalen Zusammenhang“, erklärt Kollaritsch.