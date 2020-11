Infektiologe appelliert: "Sofort an die Maßnahmen halten"

Der Infektiologe Heinz Burgmann vom Wiener AKH / MedUni Wien appelliert an die Bevölkerung, ab sofort die Kontakte zu reduzieren und nicht bis Dienstag zu warten: "Es ist nicht sinnvoll, dass zwischen Ankündigung und Inkrafttreten weiter munter eingekauft wird – und dann möglicherweise ab dem 7. 12. gleich wieder. Weil dann produzieren wir bis Dienstag und gleich nach dem Lockdown weitere zahlreiche Infektionen – und er muss vielleicht noch länger dauern. Wenn es nachher so weitergeht wie vorher, dann laufen wir schnurgerade in den dritten Lockdown.“