Impfung: Mitte Jänner soll Wiener Vormerksystem online gehen

In Wien ist die erste Lieferung an Impfdosen gegen das Coronavirus mit Mittwoch ausgeschöpft. 1.700 Dosen des Biontech/Pfizer-Mittels stand der Bundeshauptstadt aus der am 26. Dezember angekommenen Österreich-Tranche zur Verfügung. Der Großteil davon wurde seit dem am Sonntag erfolgten Impfstart bereits verabreicht, am Mittwoch folgen die letzten 530 Impfungen, wie der Ablaufplan aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) zeigt.

Bewohnerinnen und Bewohner sowie Personal in acht Pflegewohnhäusern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik Favoriten als Wiens oberstes Covid-Schwerpunktspital kamen und kommen in der Bundeshauptstadt in den Genuss der ersten 1.700 Impfungen. An den ersten beiden Tagen wurden bereits 1.000 Dosen verimpft, am Dienstag standen 170 am Programm, der Rest folgt am Mittwoch.