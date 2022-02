Impfpflicht: Wird auch die Genesung nach zwei Impfungen berücksichtigt?

„Das wird sicher der Fall sein“, heißt es im Gesundheitsministerium. „Es geht ja immer um drei immunologische Ereignisse – also Impfungen oder Infektionen.“

Derzeit gilt ein Genesungszertifikat auch nach zwei Impfungen in der Grünen-Pass-App nur 180 Tage, die dritte Impfung hingegen 270 Tage: „Das hat mit einer EU-Vorgabe zu tun, wonach dieses Zertifikat technisch nur 180 Tage gültig sein darf“, sagt ELGA-Geschäftsführer Franz Leisch. In Österreich ist aber die Kombination „Impfung/Impfung/Genesung“ einer Dreifach-Impfung mit 270 Tagen gleichgestellt: „Das Genesungszertifikat alleine ist zwar nach sechs Monaten abgelaufen, aber in Kombination mit zwei zeitlich ebenfalls abgelaufenen Impfungen ist die Genesung 270 Tage gültig – wie eine dritte Impfung“ , erklärt Leisch.