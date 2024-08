46 Sekunden – so lange dauerte der Boxkampf zwischen Imane Khelif und Angela Carini im Rahmen der Olympischen Spiele am Donnerstag in Paris. Dass die Italienerin scheinbar keine Chance gegen die 1,78 Meter große Algerierin hatte, laut eigenen Angaben sogar "um ihr Leben" fürchtete, löste eine hitzige Debatte in den sozialen Medien aus.